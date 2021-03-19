«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.81.



«Несмотря на то что мои читатели из солнечной Башкирии хором убеждали меня, что я сильно недооцениваю их любимый «Салават», который расколет систему Квартальнова, как гнилой орех, полуфинальное «зелёное дерби» началось так, как и было запланировано, и, скажем так, даже увереннее, чем было запланировано. То есть «Салават» проиграл войну нервов в начале второго периода, и к середине матча вопрос с победителем был решён. И решён совсем не так, как мечталось в Уфе.



В этой серии, кстати, крепость нервов имеет решающее значение. Первый раунд «Салават» проиграл, чем заметно облегчил задачу сопернику и усложнил себе. На второй матч уфимцы выйдут пусть и совсем слегка, но всё-таки в прибитом настроении, а там уже и до второго подряд поражения в серии один шаг.



Поэтому можно достаточно смело и где-то даже нагло прогнозировать вторую хозяйскую победу «Ак Барса». Наверное, всё-таки более упорную, нежели первая, но «большим татарам» снова хватит основного времени. Счёт в серии станет 2-0, одну победу «Салават» возьмет дома, а всё закончится в Казани, в пятом матче. Пока шестого матча, то есть второй победы уфимцев, я, извините, не вижу при всём моем глубочайшем уважении ко всему башкирскому хоккею», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз на 2-й матч: не спешите отправлять уфимцев в отпуск «Салават» в третий раз подряд потерпел разгромное поражение в Казани, но это мало что значит.