«Фулхэм» — «Лидс»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Фулхэм» — «Лидс».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.80.



«Здесь стоит обратить внимание на то, что команды очень мало забивают. «Лидс» в 4 из последних 5 матчей вообще не может поразить чужих ворот. «Фулхэм» забил 1 гол за 5 домашних матчей.



Низовая игра здесь напрашивается очень сильно. Особенно с учётом того, что «Фулхэм» на своём поле как раз низы и гоняет (исключение – матч с «Манчестер Сити»). В обороне они смотрятся нормально. А вот впереди что одни, что другие не могут найти правильную химию.



Думаю, нас ждет низовой матч. Очень сложно предположить ОЗ и град мячей. Это будет большой сюрприз, потому что в последних матчах на выезде «Лидс» вообще не забивает. Играю ТМ 2,5», — сказал Казанский.

«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч: Бьельса обострит борьбу за выживание в АПЛ В десяти последних матчах «Фулхэм» пропустил всего девять мячей и повысил шансы на спасение.