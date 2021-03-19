ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА за 1.92.



«В стартовом матче серии «Локомотив» в гостях сумел обыграть ЦСКА со счётом 2:0. ЦСКА очень удивил, не забросив ни одной шайбы. Команда Андрея Скабелки надёжно сыграла в обороне, а если играешь на ноль, то моменты в атаке обязательно будут, одним из таких ярославцы и сумели воспользоваться.



В той игре оборона «Локомотива» превзошла атаку ЦСКА, но, считаю, это произошло в большей степени из-за плохой игры нападения хозяев. «Армейцы» не смогли ни разу переиграть вратаря соперника, а если ты не забиваешь, то значит команда сыграла плохой матч, и, конечно, в таком случае выиграть невозможно.



Я по-прежнему считаю, что «Локомотив» дома выиграет как минимум один матч, поэтому для ЦСКА очень важна вторая игра серии. «Армейцы» не могут себе позволить проиграть два раза подряд на своём льду. ЦСКА сделает всё для победы, чтобы отправиться в Ярославль при ничейном счёте в серии.



В предстоящем матче «армейцам» нужно улучшить свою игру. Они стопроцентно сыграют более агрессивно, «в атаку» и сравняют счёт в серии. «Локомотиву» будет очень трудно, можно сказать, невозможно снова сыграть на ноль в гостях, поэтому я поставлю на победу ЦСКА в основное время», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: красно-синие вернут долг Скабелке В среду первую шайбу пришлось подождать. Похоже, во втором матче всё будет иначе.