«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: ставка Фёдора Канарейкина на матч Кубка Гагарина в Казани

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.51.
«Шанс уфимцев зацепиться за серию был именно в победе на старте, но эту возможность они бездарно упустили. Провалилось первое звено, распсиховался один из лучших вратарей сезона Метсола. Да и в целом «Салават» оказался не готов к высочайшим скоростям, которые включил дома «Ак Барс».
Команда Дмитрия Квартальнова поняла, как побеждать в «зеленом дерби» и, скорее всего, выиграет и второй матч. В среду казанцы выложились процентов на девяносто – им есть куда прибавлять. Непонятно, за счёт чего «Салават» сможет нейтрализовать их ледовые козыри. А вот результативность, возможно, будет ниже, чем в первом матче. Когда ударная тройка уфимцев молчит, для победы над ними может хватить даже не трёх, а двух шайб. Победа «Ак Барса» в матче», — сказал Канарейкин.
- 21 марта 2021
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