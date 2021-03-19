«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: ставка Фёдора Канарейкина на матч Кубка Гагарина в Казани

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.51.



«Шанс уфимцев зацепиться за серию был именно в победе на старте, но эту возможность они бездарно упустили. Провалилось первое звено, распсиховался один из лучших вратарей сезона Метсола. Да и в целом «Салават» оказался не готов к высочайшим скоростям, которые включил дома «Ак Барс».



Команда Дмитрия Квартальнова поняла, как побеждать в «зеленом дерби» и, скорее всего, выиграет и второй матч. В среду казанцы выложились процентов на девяносто – им есть куда прибавлять. Непонятно, за счёт чего «Салават» сможет нейтрализовать их ледовые козыри. А вот результативность, возможно, будет ниже, чем в первом матче. Когда ударная тройка уфимцев молчит, для победы над ними может хватить даже не трёх, а двух шайб. Победа «Ак Барса» в матче», — сказал Канарейкин.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз на 2-й матч: не спешите отправлять уфимцев в отпуск «Салават» в третий раз подряд потерпел разгромное поражение в Казани, но это мало что значит.