«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч 2-го раунда плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 2.75.
«Все три матча зелёного дерби в этом сезоне в Казани прошли не просто с одинаковым исходом, а с одинаковым счётом – 4:1.
«Ак Барс» доминировал, вёл игру, побеждал, и казалось, что у «Салавата Юлаева» нет шансов вообще. Изучим первый матч этой серии, который состоялся в четверг.
Уже к 24-й минуте хозяева вели со счётом 2:0. Кошмарную ошибку сообща соорудили вратарь Юха Метсола и защитник Михаил Науменков.
Что самое важное, «Ак Барс» колоссально превзошёл «Салават Юлаев» по вбрасываниям (30-13), больше блокировал броски (14-9), чаще хитовал (10-6). То есть техническая часть осталась за Казанью, хотя она вела в счёте и вроде бы могла расслабиться.
На стороне Уфы – активность (30-21 по броскам), время в атаке (11.03 – 7.44). Но в целом «Ак Барс» выглядел мощнее и стабильнее.
Я бы во втором матче серии взял кэф 2.75 на то, что «Ак Барс» снова победит в основное время, причём тотал опять составит меньше 5,5 шайбы. Три подряд счёта 4:1 на это как бы намекают», — сказал Лысенков.
- 21 марта 2021
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