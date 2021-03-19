«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч 2-го раунда плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 2.75.



«Все три матча зелёного дерби в этом сезоне в Казани прошли не просто с одинаковым исходом, а с одинаковым счётом – 4:1.



«Ак Барс» доминировал, вёл игру, побеждал, и казалось, что у «Салавата Юлаева» нет шансов вообще. Изучим первый матч этой серии, который состоялся в четверг.



Уже к 24-й минуте хозяева вели со счётом 2:0. Кошмарную ошибку сообща соорудили вратарь Юха Метсола и защитник Михаил Науменков.



Что самое важное, «Ак Барс» колоссально превзошёл «Салават Юлаев» по вбрасываниям (30-13), больше блокировал броски (14-9), чаще хитовал (10-6). То есть техническая часть осталась за Казанью, хотя она вела в счёте и вроде бы могла расслабиться.



На стороне Уфы – активность (30-21 по броскам), время в атаке (11.03 – 7.44). Но в целом «Ак Барс» выглядел мощнее и стабильнее.



Я бы во втором матче серии взял кэф 2.75 на то, что «Ак Барс» снова победит в основное время, причём тотал опять составит меньше 5,5 шайбы. Три подряд счёта 4:1 на это как бы намекают», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз на 2-й матч: не спешите отправлять уфимцев в отпуск «Салават» в третий раз подряд потерпел разгромное поражение в Казани, но это мало что значит.