«Фулхэм» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Лидс».



Ставка: «Фулхэм» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.65.



«Лидс» уже три игры не забивает. Команда продолжает неплохо двигаться, разнообразно атаковать, но на заключительных стадиях атак мало что получается. Возможное отсутствие Бэмфорда только усугубляет положение. Кажется, команда уже достигла своего потолка, и при имеющемся подборе игроков и с нынешним стилем игры выше 9-10-го места ей подняться, к сожалению, не под силу.



У «Фулхэма» обратная ситуация – команда осознаёт, что заслуживает места выше нынешнего 18-го, и в каждом туре доказывает, что способна остаться в АПЛ. «Дачники» стали гораздо организованнее, чем в начале сезона. Если не считать матч против «Ман Сити» в прошлую субботу, лондонцы не пропускали за игру больше одного мяча на протяжении семи встреч.



Так что, несмотря на то что в сентябре эти две команды вдоволь покуражились и забили на двоих семь мячей, предположу, что на этот раз голевой феерии мы не увидим», — сказал Петросьян.

«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч: Бьельса обострит борьбу за выживание в АПЛ В десяти последних матчах «Фулхэм» пропустил всего девять мячей и повысил шансы на спасение.