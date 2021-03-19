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«Рубин» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на игру 23-го тура РПЛ

«Рубин» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на игру 23-го тура РПЛ
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Химки».

Ставка: победа «Рубина» за 1.87.

«У «Рубина» очень хорошая атака. Она раскрепощённая. Леонид Слуцкий этим ребятам ничего не запрещает. Он не требует играть в пас, открывания. Слуцкий просит брать мяч, обыгрывать, как они умеют.

Деспотович, который играет в центре атаки, – это классный исполнитель. Очень прибавил Макаров. Ну а Хвича – это игрок, который просто радует всех и вся. Это своеобразный футболист, за которым будет гоняться Европа. В этом нет никаких сомнений», — сказал Ловчев.

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