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ЦСКА – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Москве

ЦСКА – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Москве
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Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.62.

«Армейцы» в первом матче смотрелись в атаке даже поярче. Тем сильнее разозлится чемпион в преддверии второй игры. Со скоростями и дисциплиной у обоих соперников полный порядок, поэтому града шайб не ждём.

Хоккей будет малорезультативным и упорным. ЦСКА победит, если сделает выводы и прибавит в агрессивной и активной игре у чужих ворот. Под таким давлением гнётся даже сверх хорошо обученный «Локомотив». Поэтому если красно-синие смогут «окапываться» в зоне ярославцев чаще, чем пару раз за период, их давление будет конвертировано в забитые голы.

Ставить на победу не буду, вдруг ЦСКА добьётся её в овертайме, поставлю лучше на тотал меньше 4,5 шайбы», — сказал Плющев.

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В среду первую шайбу пришлось подождать. Похоже, во втором матче всё будет иначе.
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