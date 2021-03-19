ЦСКА – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.62.



«Армейцы» в первом матче смотрелись в атаке даже поярче. Тем сильнее разозлится чемпион в преддверии второй игры. Со скоростями и дисциплиной у обоих соперников полный порядок, поэтому града шайб не ждём.



Хоккей будет малорезультативным и упорным. ЦСКА победит, если сделает выводы и прибавит в агрессивной и активной игре у чужих ворот. Под таким давлением гнётся даже сверх хорошо обученный «Локомотив». Поэтому если красно-синие смогут «окапываться» в зоне ярославцев чаще, чем пару раз за период, их давление будет конвертировано в забитые голы.



Ставить на победу не буду, вдруг ЦСКА добьётся её в овертайме, поставлю лучше на тотал меньше 4,5 шайбы», — сказал Плющев.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: красно-синие вернут долг Скабелке В среду первую шайбу пришлось подождать. Похоже, во втором матче всё будет иначе.