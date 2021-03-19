«Сочи» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на игру 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Тамбов» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.17.
«Про матчи с участием «Тамбова» сложно говорить что-то новое. Понятно, что это главный аутсайдер, команда толком только собралась. Конечно, там есть талантливые арендованные ребята, но трудно с наскока сделать команду. Вряд ли «Сочи» испытает проблемы.
Я бы здесь поставил на тотал больше 3,5 мяча. Сочинцы в хорошем состоянии. Проиграли «Локомотиву» по счёту, но не по качеству футбола. Достаточно легко моменты создаёт команда Федотова, забивает немало, особенно в домашних встречах. Мне кажется, что здесь достаточно быстро хозяева поведут, а дальше уже по накатанной продолжат. Скорее всего, победа будет убедительной и крупной. «Сочи» сейчас играет в удовольствие. Силы беречь не нужно, сейчас пауза будет. Заболотный наверняка мотивирован перед поездкой в сборную, постарается забить. Не вижу, за счёт чего этот «Тамбов» может соперничать с претендентом на медали», — сказал Титов.
- 21 марта 2021
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