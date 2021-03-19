«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на игру Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.79.



«Думаю, победят казанцы. Команда посильнее, постабильнее, это уже было видно по предыдущему матчу. «Ак Барс» отлично показал себя на домашнем льду. Подопечные Квартальнова очень чётко следовали плану на игру, практически не ошибались.



Разбежаться уфимцы просто не могут. У «Салавата» нормально работает только одно звено, которое казанцы полностью закрыли, именно поэтому гости ничего не смогли показать в первой встрече.



Думаю, сегодня хозяева возьмут верх и победят с преимуществом в одну шайбу, но такого разгромного счёта уже не будет. Уфа особо ничего толкового показать не сможет, потому что снова сделает упор на своё играющее звено.



«Ак Барс» уже знает, как правильно нейтрализовать главную мощь соперника. И звенья у них в порядке, с заменами тоже нет проблем. Ситуация в команде хорошая, ребята играют надежно», — сказал Кожевников.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз на 2-й матч: не спешите отправлять уфимцев в отпуск «Салават» в третий раз подряд потерпел разгромное поражение в Казани, но это мало что значит.