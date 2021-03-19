«Рубин» — «Химки»: ставка Егора Титова на игру 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Химки» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Рубина» с форой (-1) за 2.53.



«Рубин» выиграл все матчи в этом календарном году и смотрится чуть ли не лучше всех в лиге. По крайней мере, он обыграл и «Зенит», и «Спартак», которые занимают первые два места в таблице. Работу Слуцкого нельзя не отмечать. Очень неплохо команда укомплектована и точно будет бороться за еврокубковые места. Но для этого нельзя терять очки в таких матчах, как с теми же «Химками».



«Химки» уже очень долго не проигрывают в чемпионате — аж 9 матчей. Понятно, что вылет им уже не грозит. И мне кажется, постепенно мотивация будет уходить у игроков. Вряд ли «Химки» грезят еврокубками. Всё-таки для этого нынешнего состава маловато. Понятно, что есть лидеры — Глушаков и Мирзов. Но этого не хватит, чтобы бороться с командами из верхней части таблицы.



Думаю, лидеры «Рубина» в этом матче проявят себя и не дадут шансов соперникам. В хорошей форме Деспотович, Хвича, Макаров. Считаю, что здесь нужно брать «Рубин» с форой (-1)», — сказал Титов.

«Рубин» — «Химки». Прогноз: Слуцкий, Хвича, Мирзов и Глушаков разогреют публику в Казани Казанцы и химчане – одни из немногих, кто до сих пор не проиграл в РПЛ в 2021 году.