СКА — «Динамо»: прогноз Павла Лысенкова на второй матч серии Кубка Гагарина-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют СКА — «Динамо» Москва.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 2.10.

«Если честно, то казалось, что СКА сумеет перестроиться и навяжет упорную борьбу московскому «Динамо» в плей-офф. Но не получилось – питерцы проиграли первый домашний матч серии со счётом 1:4.



Спортивные журналисты и обозреватели замечают ряд странных вещей в СКА. Почему, например, решающую установку проводит и на планшете рисует не Валерий Брагин, а иностранный тренер Даниэль Бохнер, отвечающий вообще-то лишь за развитие игроков? Или почему в таком матче плей-офф в состав попадают такие игроки, как Павел Кукштель? Это ведь форвард, но он в этом сезоне забил лишь один гол – и то, когда выступал за «Сочи».



В общем, СКА в какие-то моменты удивляет – и, кажется, до сих пор продолжает искать свою целостность, ещё охотится за своей игрой. А вот московское «Динамо» уже её нашло. Пять побед над СКА в пяти матчах сезона – да, это стабильность. Причём три победы были одержаны в Санкт-Петербурге.



Я не вижу, что питерцы как-то закрывают первое звено «Динамо»: Шипачев, Яшкин, Кагарлицкий в сумме набрали 4 (1+3) очка при пяти бросках в створ ворот. Не закрыт защитник Михал Чайковски (1+1, три броска). Хорош был вратарь Иван Бочаров (32 сейва).



Я бы во втором матче серии взял кэф 2.10 на то, что московское «Динамо» одержит итоговую победу в этой встрече, пусть даже в овертайме. Пока бело-голубые мне нравятся по игре побольше».