«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Авангарда» за 2.09.



«Ничего нового из первого матча мы не вынесли. Вновь казалось, что «Авангард» играет «Магниткой», как кошка мышкой. Что ещё чуть-чуть, ещё совсем немного – и уральцы лопнут, как гнилой орех. Что Мозякин «накушается», а Кошечкин «поплывёт». Другое дело, что так «Магниткой» в предыдущие годы играли многие соперники из числа тех, что были в таблице повыше. И многие на этом жестоко обламывались, вплоть до величайшего облома ЦСКА в главном финале, когда все предрекали армейцам победу со счётом 4-0 в серии, но что-то пошло не так.



Вот и здесь что-то пошло не так. Кошечкин не поплыл ни после первой, ни после второй шайбы. Мозякин не накушался, а наоборот, побежал ещё быстрее в третьем периоде и положил начало разгрому «ястребов». В общем, без пяти минут победа «Авангарда» лёгким движением руки превратилась в оглушительное поражение. И это была типичная магнитогорская победа в плей-офф, к которым пора бы уже не только привыкнуть, но и как-то к ним готовиться. Прилетает-то каждый раз практически одинаково, а соперники каждый раз удивляются.



Что нам ждать дальше. Дальше в разные стороны заработают психологические шестерёнки. То есть «Магнитка», уже выполнившая программу-минимум, будет пусть и самую малость, но всё-таки разболтанной и расслабленной. «Авангард», наоборот, получив от тренера канадский стержень от земли до неба, будет чуть более собран, настойчив и зол. В итоге мы получим запланированный результат после двух матчей 1-1. То есть вторую игру не без труда, но всё-таки возьмёт «Авангард». Скорее всего, с минимальным преимуществом в счёте, но всё-таки в основное время».