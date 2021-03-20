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СКА – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии плей-офф КХЛ

СКА – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на второй матч серии плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: итоговая победа СКА за 1.75.

«Нынешний СКА против нынешнего «Динамо» не тянет. В игре разница вроде бы небольшая. Но в том-то и дело, что при весьма приличном преимуществе в индивидуальном мастерстве питерцы играют так же, как в регулярном сезоне. Бело-голубые же почти идеально подготовились конкретно к плей-офф, и, возможно, конкретно к СКА. Что и показал результат первого матча.

Теперь вопрос заключается лишь в том, когда и как включатся «добровольные помощники» из числа судейского корпуса. Они, в принципе, и в первой игре не халтурили, но помощь была весьма и весьма скромна: всего-то двукратный с «хвостиком» перевес СКА в игре в численном преимуществе, которым питерцы так и не смогли воспользоваться. Но ведь это станет проблемой не армейцев, а судей, которым теперь придётся изыскивать другие, более откровенные способы.

Я не верю, что судьи позволят питерцам проиграть дома второй матч подряд. Даже в том случае, если «Динамо» сыграет свой лучший матч десятилетия. Дальше они могут немного ослабить удавку безусловного выполнения правил конкретно для бело-голубых, но повторного афронта СКА в родных стенах не позволят. Поэтому предсказываю во второй игре хозяйскую победу СКА, вполне возможно, что и за пределами основного времени. В принципе, что может помешать питерцам в овертайме поиграть впятером против троих?»

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