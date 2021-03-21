«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.97.



«Барса» сейчас хороша, как никогда при Кумане, она выдаёт впечатляющую серию победных матчей, и отставание от «Атлетико» составляет всего 4 очка. «Барса» вылетела из Лиги чемпионов, остался финал Кубка Испании против «Атлетика» в середине апреля, а также решение задачи внутри чемпионата. Как вы знаете, у «Барселоны» новый президент. Лапорта прошел инаугурацию и сказал очень тёплые слова в адрес Месси. Месси на неделе был хорош – в перенесённом матче «Барселона» обыграла «Уэску» со счётом 4:1, а он забил два прекрасных мяча. Также забил Гризманн, для которого матчи против «Реала Сосьедад» — особая и принципиальная вывеска.



Сам «Сосьедад», на мой взгляд, живёт исключительно мыслями о финале Кубка Короля, который пройдёт 3 апреля против «Атлетика» из Бильбао – это ещё финал прошлого сезона. Я комментировал последнюю игру баскского клуба в чемпионате против «Гранады» — проиграли 0:1, ещё и Давида Сильву потеряли, без которого будет сложновато. «Реал Сосьедад» показался мне немножко утомлённым и тяжёлым. Возможно, двухнедельная пауза, связанная с играми сборных, в какой-то степени пойдёт на пользу баскскому клубу.



Если мы сейчас ставим на чаши весов «Барселону» и «Реал Сосьедад», то «Барселона» выглядит убедительнее. «Барселона» очень хочет догнать «Атлетико Мадрид», и у неё для этого есть неплохие ресурсы.



Пожалуй, я выберу вариант «чистая победа «Барселоны» за коэффициент 1.97. Да, «Барселоне» всегда исторически тяжело давались матчи в Сан-Себастьяне, но верю, что именно сейчас «Барселона» сможет разобраться с соперником».