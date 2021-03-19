Аслан Карацев — Андрей Рублев: прогноз Ильи Родина на полуфинал турнира в Дубае

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Дубае Аслан Карацев — Андрей Рублев.

Ставка: тотал меньше 2.5 сета за 1.45.

«Российский полуфинал в Дубае! Из трех наших бойцов до полуфинала дошли двое, а это значит, что, опять в финале стоит ожидать представителя из России. Вообще, неделя проходит под нашим триколором. На турнире в Санкт-Петербурге 7 из 8 четвертьфиналисток из России, в Мексике Анна Калинская почётно несёт наше знамя!



Возвращаясь к выбранному матчу, хочу отметить, что фаворит для меня очевиден. Это Андрей Рублев. Сумасшедшая беспроигрышная серия в рамках турниров серии АТР 500, абсолютное преимущество по статистике, и, самое главное, хорошо известная манера игры соперника, как сказал сам Андрей. По сути, в этом матче напрашивается точный счет 2-0 на Рублева. Но постоянные читатели прекрасно знают моё отношение к ставкам на точные счета. Я никогда не играю точные счета в женском теннисе. Но ведь сегодня мужской полуфинал, скажете вы? Остаюсь при своей точки зрения, коэффициент небольшой, но мало ли что?»