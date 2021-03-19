Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Карацев — Рублев: прогноз Сергея Фомина на полуфинальный матч турнира в Дубае

Карацев — Рублев: прогноз Сергея Фомина на полуфинальный матч турнира в Дубае
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Дубае Аслан Карацев — Андрей Рублев.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.71.

«Неделю назад Карацев с Рублевым бок о бок завоевывали парный титул в Дохе, а теперь сойдутся в борьбе за путевку в финал одиночного разряда в Дубае. Учитывая, что оба в отличной форме с начала сезона и входят в топ-5 гонки на Итоговый, заруба обещает быть крайне интересной. Андрей ещё и за рекордом Федерера гонится по количеству побед подряд на АТР-500 турнирах. Словом, пропустить такое нельзя.

Карацев тяжелее двигался по сетке, последние три игры провёл в трёх сетах, но и соперники были достойные, взять хотя бы молодого таланта Синнера и неудобного Эванса. Вообще, Аслан в этом сезоне проиграл пока лишь только Джоковичу и Тиму, что само собой уже уровень.

По Рублеву в очередной раз констатируем отличную игру и невероятную стабильность, но с мощным и волевым Карацевым легко, полагаем, не придется. Как минимум, один верховой сет спортсмены выдать должны, возможно, даже с тай-брейком».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021