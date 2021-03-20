«Сельта» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Мадрид.
Ставка: «Сельта» не проиграет за 2.14.
«Переломным моментом для «Сельты» в текущем сезоне стала смена тренера, когда на пост пришёл Эдуардо Коудет. После этого назначения «кельты» выдали великолепную серию, которая позволила коллективу не только покинуть зону вылета, но и подняться в первую десятку Ла Лиги. В трёх последних турах «небесные» дважды сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) и «Атлетиком» (0:0). Кроме того, хозяева обыграли «Уэску» (4:3).
Мадридский «Реал» за 27 поединков сумел записать на свой счёт 17 викторий и шесть раз сыграл вничью. Такой результат принёс 57 очков и третье место.
У действующего чемпиона открытая серия без поражений, кроме того, в трёх последних турах «сливочные» дважды сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Атлетико» (1:1), при этом в последней игре смогли одолеть «Эльче» (2:1), правда, лёгкой эту победу назвать нельзя.
В этой игре для меня всё ясно. Я считаю, что «Сельта» сегодня не проиграет. Всем известно, что Мадрид есть Мадрид, но в этой дуэли на поле мы увидим ослабленных «галактикос», которые потратили много сил, при этом в составе «белых» достаточно возрастные игроки. Считаю, что «кельты» воспользуются этим шансом».
- 21 марта 2021
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