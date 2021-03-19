Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 финала, кто с кем сыграет, турнирная сетка

Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.



Результаты жеребьёвки:



Пара 1: «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

Пара 2: «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

Пара 3: «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

Пара 4: «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)



В полуфиналах сыграют победители пар 3 и 1, а также 4 и 2.



Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле. Номинальным хозяином этой встречи станет победитель первой полуфинальной пары.