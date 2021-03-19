Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 финала, кто с кем сыграет, турнирная сетка

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4 финала, кто с кем сыграет, турнирная сетка
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.

Результаты жеребьёвки:

Пара 1: «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
Пара 2: «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)
Пара 3: «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)
Пара 4: «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

В полуфиналах сыграют победители пар 3 и 1, а также 4 и 2.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле. Номинальным хозяином этой встречи станет победитель первой полуфинальной пары.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021