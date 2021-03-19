Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 финала, кто с кем сыграет, расписание матчей

Сегодня в Швейцарии, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.



Результаты жеребьёвки:



Пара 1: «Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Пара 2: «Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)

Пара 3: «Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)

Пара 4: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)



В полуфиналах сыграют победители пар 1 и 3, а также 4 и 2.



Финальный матч пройдёт 26 мая на стадионе «Гданьск-арена» в Гданьске (Польша). Номинальным хозяином этой встречи станет победитель второй полуфинальной пары. Российские клубы завершили свои выступления на групповой стадии (ЦСКА) и в 1/16 финала («Краснодар»).