Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 финала, кто с кем сыграет, расписание матчей
Сегодня в Швейцарии, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.
Результаты жеребьёвки:
Пара 1: «Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Пара 2: «Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)
Пара 3: «Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия)
Пара 4: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)
В полуфиналах сыграют победители пар 1 и 3, а также 4 и 2.
Финальный матч пройдёт 26 мая на стадионе «Гданьск-арена» в Гданьске (Польша). Номинальным хозяином этой встречи станет победитель второй полуфинальной пары. Российские клубы завершили свои выступления на групповой стадии (ЦСКА) и в 1/16 финала («Краснодар»).
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