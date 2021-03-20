Биатлон, женский спринт 19.03.2021. Итоги гонки, кто выиграл, результаты сборной России

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на десятом, заключительном этапе сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Она прошла гонку с одним промахом на стойке. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, не допустившая ни одного промаха. Замкнула тройку сильнейших Ингрид Ландмарк Тандреволд, которая также чисто отстрелялась.



Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева. Она заняла 16-е место с чистой стрельбой. Светлана Миронова с двумя промахами стала 24-й, Лариса Куклина (1) — 29-й, Анастасия Гореева (2) — 38-й, Татьяна Акимова (1) — 45-й, Евгения Павлова (1) — 49-й, Анастасия Шевченко (1) — 53-й, Ирина Казакевич (7) — 100-й.



Эксперты считали Экхофф фаворитом. Ставки на победу норвежки принимались за 1.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1900 рублей. Попадание Доротеи Вирер на подиум оценивалось в 2.70.



На финиш Ландмарк в топ-3 давали 5.00. На то, что все россиянки останутся за пределами десятки сильнейших, можно было поставить за 1.80.