Биатлон, кубок мира. Спринт, мужчины. Итоги гонки, кто выиграл, результаты сборной России

В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал итальянец Лукас Хофер, вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, третьим – норвежец Тарьей Бё.



Лучший из россиян Евгений Гараничев, как и призёры, был точен в стрельбе и финишировал 11-м. Матвей Елисеев занял 21-е место, Эдуард Латыпов — 23-е, а Александр Логинов — 26-е.



Кирилл Стрельцов остался на 63-й позиции, а Карим Халили — на 67-й. Эти спортсмены не попали в гонку преследования.



Эксперты не ожидали победы Хофера. Ставки на итальянца принимались с коэффициентом 7.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 7 тыс. рублей.



Попадание Самуэльссона на подиум шло за 3.00, финиш Тарьея Бё в топ-3 оценивался коэффициентом 2.70. Поставить на то, что Йоханнес Бё не попадёт в тройку лучших, предлагалось за 3.20.