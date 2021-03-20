Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 19 по 21 марта в Эстерсунде (Швеция) проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция

Расписание соревнований



20 марта

14:15 – гонка преследования, женщины.

17:15 – гонка преследования, мужчины.



21 марта

15:00 – масс-старт, женщины.

17:30 – масс-старт, мужчины.



Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.



В общем зачёте Кубка мира у женщин досрочно победила норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.