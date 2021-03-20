Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Биатлон, Кубок мира: смотреть онлайн, расписание на 20 марта, по какому телеканалу покажут

Биатлон, Кубок мира: смотреть онлайн, расписание на 20 марта, по какому телеканалу покажут
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

С 19 по 21 марта в Эстерсунде (Швеция) проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция
Расписание соревнований

20 марта
14:15 – гонка преследования, женщины.
17:15 – гонка преследования, мужчины.

21 марта
15:00 – масс-старт, женщины.
17:30 – масс-старт, мужчины.

Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.

В общем зачёте Кубка мира у женщин досрочно победила норвежка Тириль Экхофф. У мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021