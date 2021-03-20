«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 26-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Вольфсбург».
Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за 2.12.
«Волки» уверенно удерживают третье место в Бундеслиге и, учитывая отрыв от конкурентов, с большой вероятностью влетят в Лигу чемпионов по итогам сезона. После обидной осечки в Хоффенхайме в позапрошлом туре «Вольфсбург» разгромил дома «Шальке». Думаю, что и середняк «Вердер» должен поделиться очками. «Вердер» дома играет хуже, чем в гостях, — 13 набранных очков против 17. «Вольфсбург» до осечки против «Хоффенхайма» выиграл подряд несколько гостевых встреч.
В 8 из 10 последних матчей этих соперников играла ставка «обе забьют». Кроме того, встреча первого круга завершилась 5:3 в пользу «Волков». Думаю, что и эта встреча получится результативной и гости увезут очки из Бремена».
- 21 марта 2021
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