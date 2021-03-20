«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии 20.03.2021

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.86.

«Не вижу никаких проблем, которые могли бы возникнуть у «Манчестер Сити». Команда в полном порядке. Почти нет травмированных, все лидеры в строю. В команде бешеная конкуренция: кого ни поставь, один играет лучше другого. «Сити» играет через три дня на четвёртый. Времени для отдыха хватает (тем более что в экономном режиме сыграли в Лиге чемпионов).



«Эвертон», напротив, в последних матчах смотрится не очень хорошо: два подряд поражения. Безусловно, команда будет очень стараться, но вряд ли сможет что-то противопоставить «Манчестер Сити».



Поэтому мой прогноз – Ф2 (-1.5). Игроки «Сити» выйдут доказывать, что именно они должны играть в стартовом составе. К тому же впереди пауза на сборные и можно будет отдохнуть».