«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании 21 марта

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.

«Игры между этими командами всегда проходят в упорной борьбе. Я даже не помню, чтобы одна из команд крупно побеждала. Как правило, это ничья или победа в один мяч.



Но! Отрыв «Атлетико» от «Барселоны» составляет всего лишь четыре очка. У «Барселоны» есть шанс побороться за первое место в чемпионате Испании. Тем более в последней игре Лиги чемпионов «Атлетико» выглядел откровенно слабо. Это может ударить по команде. И «Барселона» обязана воспользоваться своим шансом.



Команда в полном порядке. Месси демонстрирует великолепную форму. Когда Лионель в такой форме, когда он играет с вдохновением, легко, уверенно, его остановить просто невозможно.



Учитывая, что коэффициент на чистую победу «Барсы» – больше двойки, считаю это очень хорошим вариантом».