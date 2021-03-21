«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании 21 марта

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.
«Игры между этими командами всегда проходят в упорной борьбе. Я даже не помню, чтобы одна из команд крупно побеждала. Как правило, это ничья или победа в один мяч.
Но! Отрыв «Атлетико» от «Барселоны» составляет всего лишь четыре очка. У «Барселоны» есть шанс побороться за первое место в чемпионате Испании. Тем более в последней игре Лиги чемпионов «Атлетико» выглядел откровенно слабо. Это может ударить по команде. И «Барселона» обязана воспользоваться своим шансом.
Команда в полном порядке. Месси демонстрирует великолепную форму. Когда Лионель в такой форме, когда он играет с вдохновением, легко, уверенно, его остановить просто невозможно.
Учитывая, что коэффициент на чистую победу «Барсы» – больше двойки, считаю это очень хорошим вариантом».
- 22 марта 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:40
-
08:15
-
07:50
-
07:30
-
07:12
- 21 марта 2021
-
22:00
-
21:56
-
20:02
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15