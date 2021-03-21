«Рома» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч 28-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 28-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Наполи».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.76.
«Вы помните, что «Наполи» уже вылетел из еврокубков. «Рома» продолжает сражаться в Лиге Европы и показала очень хороший футбол в матчах с «Шахтёром». Вот в прошлом туре римляне неожиданно проиграли и уступили «Парме», одной из самых слабых команд Серии А. О чём это говорит? О том, что «Рома» пока ещё очень нестабильна. Она способна забивать, способна и пропускать. Есть кадровые трудности. Пока не играет Мхитарян. Не совсем понятно, сыграет ли он в ближайшем туре.
«Наполи», в свою очередь, бьётся исключительно за место в Лиге чемпионов. Мне кажется, что если эта миссия будет выполнена, то Дженнаро Гаттузо может и остаться у руля команды, хотя поговаривают, что Маурицио Сарри будет новым главным тренером неаполитанской команды.
И для одних, и для других победить в этом матче — значит обыграть ближайшего конкурента. Мне кажется, что будет атакующая игра, будут голы, поэтому обе команды забьют, и будет тотал больше 2.5 мяча».
- 21 марта 2021
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