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«Сельта» — «Реал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании 20.03.2021

«Сельта» — «Реал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании 20.03.2021
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Реал Мадрид».

Ставка: тотал больше 8.5 угловых за 1.84.

«Сельта» относится к числу тех команд, которые излучают смелость, причём при встрече с лидерами чемпионата они открывают дополнительные ящики с мотивацией. Пусть положительные результаты и не всегда приходят к «кельтам», но «Барселона», «Атлетико» и «Реал» всегда с трудом отбиваются от их атак. Я считаю, что и этот матч не будет исключением.

Естественно, нужно помнить и про настрой «сливочных», которые отстают от «матрасников» на шесть очков, не теряя надежды оказаться выше. С «Аталантой» в Лиге чемпионов подопечные Зинедина Зидана в целом играли спокойно, с мыслями о будущем. Это значит, что сейчас у гостей есть силы на то, чтобы хорошенько задавить оппонентов своими атаками. Поскольку я ожидаю активность нападения обеих сторон, то посмею поставить на общий тотал угловых ударов».

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