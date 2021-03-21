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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: проход «Лестера» за 2.03, тотал меньше 2.5 гола за 2.03.

«Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая второе и третье места. Они, скорее всего, попадают в Лигу чемпионов, при этом за первое место уже не борются.

Для обеих команд Кубок очень важен. Думаю, будет настоящая борьба. Возможно, даже в английском стиле с множеством единоборств, карточек. Но я не думаю, что будет много голов.

«Манчестеру» в последнее время голы даются с трудом, потому как травмированы Кавани и Марсьяль. С болью играет Рэшфорд (в последней игре выдержал только один тайм и был незаметен). Из хороших новостей – возвращение Погба, который усилил атакующую мощь команды.

Несмотря на это, я уверен, что «МЮ» будет играть строго от обороны, надежно. В качестве основной ставки я бы рекомендовал ТМ (2.5). Коэффициент больше двойки.

Учитывая, что «Манчестер» только в четверг вечером сыграл тяжелейший матч в Италии, а у «Лестера» была неделя на подготовку, я бы также рекомендовал поставить на проход «Лестера».

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