«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: проход «Лестера» за 2.03, тотал меньше 2.5 гола за 2.03.
«Команды соседствуют в турнирной таблице, занимая второе и третье места. Они, скорее всего, попадают в Лигу чемпионов, при этом за первое место уже не борются.
Для обеих команд Кубок очень важен. Думаю, будет настоящая борьба. Возможно, даже в английском стиле с множеством единоборств, карточек. Но я не думаю, что будет много голов.
«Манчестеру» в последнее время голы даются с трудом, потому как травмированы Кавани и Марсьяль. С болью играет Рэшфорд (в последней игре выдержал только один тайм и был незаметен). Из хороших новостей – возвращение Погба, который усилил атакующую мощь команды.
Несмотря на это, я уверен, что «МЮ» будет играть строго от обороны, надежно. В качестве основной ставки я бы рекомендовал ТМ (2.5). Коэффициент больше двойки.
Учитывая, что «Манчестер» только в четверг вечером сыграл тяжелейший матч в Италии, а у «Лестера» была неделя на подготовку, я бы также рекомендовал поставить на проход «Лестера».
- 21 марта 2021
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