«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Англии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал больше 5 угловых во втором тайме за 1.72.

«Этот матч привлекает конкуренцией соперников за место над зоной вылета. «Брайтон» занимает 16 строчку в АПЛ, набрав 29 очков, а следом за ним располагается «Ньюкасл», имея на одно очко меньше. Здесь не так уж и просто предсказать победителя или количество забитых мячей, но я нашёл немного логики в статистике.



Я считаю, что первая половина поединка пройдёт с большой осторожностью со стороны «чаек» и «сорок», потому что они не захотят лишний раз открывать свободные зоны для противника и оказаться догоняющими. После перерыва команды могут чаще делать попытки выйти вперед, потому что игроки и тренеры прекрасно осознают необходимость брать три очка против конкурентов. По этому поводу я предлагаю ставку на ТБ(5) угловых ударов во вторые 45 минут».