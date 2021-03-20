«Сельта» — «Реал»: смотреть онлайн, трансляция матча 20.03.2021, прямой эфир
20 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 3.90.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2,5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.60.
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