«Сельта» — «Реал»: смотреть онлайн, трансляция матча 20.03.2021, прямой эфир

20 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 3.90.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2,5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2,5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.60.

«Сельта» — «Реал». Прогноз на матч: Зидан побережёт лидеров после успеха в Лиге чемпионов Мадридцы пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов и не оставляют надежд на титул в Ла Лиге.