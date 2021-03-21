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«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 29-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 29-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

«Сегодня говорим о матче АПЛ, а точнее, об игре «Вест Хэма» и «Арсенала». Очередное лондонское дерби в рамках нынешнего сезона, которое, на мой взгляд, должно получиться очень напряжённым. Сейчас объясню почему.

В последнее время «Вест Хэм» играет с перепадами, словно по синусоиде. Выразительные матчи сменяются неубедительными. «Арсенал» вынужден сражаться на нескольких фронтах. Недавно мы видели, как команда не без труда прошла в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Олимпиакос».

Сейчас команда Артеты на ходу. Она выдала успешную серию и продолжает её продлевать. Мне кажется, надо брать ставку на низовую игру.

Мне кажется, что в этом матче ставки очень высоки и для «Арсенала», и для «Вест Хэма». Это то, что может быть в качестве оправдания итогового места в АПЛ.

Кроме того, сейчас команды не в том состоянии, чтобы на-гора выдавать один результативный матч за другим. Пусть в истории этой пары верховых встреч было много, и ставка «обе забьют» срабатывала часто, но сейчас другая история, поэтому ставлю на «тотал меньше 2.5 голов».

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