«Сент-Этьен» — «Монако»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Головин

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Монако». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция) и завершилась со счётом 0:4. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился результативной передачей.



Счёт в матче на 13-й минуте открыл Стеван Йоветич, который минутой ранее не реализовал пенальти. Второй гол был забит на 54-й минуте, его автором стал Орельен Чуаэми, ассистировал ему Александр Головин. На 64-й минуте Софьян Диоп укрепил перевес «Монако» своим голом. А на 77-й минуте Крепин Дьятта довёл преимущество монегасков до разгромного.



Финальный свисток арбитров зафиксировал уверенную победу монегасков. Александр Головин был заменён на 76-й минуте.

Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.87: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1870 рублей. Успех клуба из Сент-Этьена оценивался в 4.30. А ставки на ничью принимались за 3.80.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.92, «обе забьют — нет» — за 2.10, а победа «Монако» всухую — за 3.20.