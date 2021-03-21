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«Челси» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» — «Шеффилд»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/4 финала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» — «Шеффилд».

Ставка: победа «Челси» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Советую взять победу «Челси» и ТМ (3.5). «Шеффилд» постарается сыграть в весёлый футбол. В 80% случаев последние матчи между соперниками получались верховыми. Но это был другой «Челси». Это не та команда, которую строит и реформирует Томас Тухель.

Сил, конечно, не хватит. Но очень весёлый футбол мы увидим. Поэтому я думаю, что есть высокий шанс на гол «Шеффилда» в этой встрече, но ставить на это событие я бы не рекомендовал. А победа «Челси» и ТМ (3.5) – те самые ставки, которую нужно брать в этом матче».

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