«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч Кубка Гагарина-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.93.

«Ак Барс» выполнил и программу-минимум, и программу-максимум на домашнюю часть серии, выиграв оба матча у «Салавата Юлаева». Вторая победа далась «большим татарам» гораздо тяжелее первой, что немудрено. Но сам факт того, что после первой победы, даже на психологическом «расслабоне» казанцы сумели переиграть уфимцев «повышенной злобности», говорит о разнице потенциалов этих двух соперников. А заодно позволяет сделать вывод о том, что больше одной победы «Ак Барс» башкирам не отдаст, да ещё не факт, что отдаст одну, хотя соперникам два следующих матча играть в Уфе.



То есть и третий матч «Ак Барс» должен взять вслед за двумя предыдущими. Возможно, это будет сделать даже сложнее, чем во второй игре, где всё закончилось только в овертайме. Возможно, что и одного овертайма соперникам не хватит. Но в итоге решающую шайбу всё равно забьёт «Ак Барс», после чего в этой серии станет всё абсолютно понятно всем, включая самых твердолобых поклонников башкирского хоккея. После этого, скорее всего, казанцы позволят себе расслабиться и отдадут «Салавату» четвёртый матч, но лишь для того, чтобы не унижать их «сухим» поражением. А своё «барсы» спокойно возьмут дома в пятой игре.



Записываем: трудная и минимальная по счёту победа «Ак Барса» вновь за пределами основного времени».