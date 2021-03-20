«Вашингтон» — «Рейнджерс»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» благодаря дублю Александра Овечкина одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт на 17-й минуте дебютного игрового отрезка – российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в третьей игре кряду, реализовав численное преимущество «синерубашечников». Хоккеисты «Вашингтона» смогли сравнять счёт лишь к середине третьего периода после удачной игры на добивании Александра Овечкина, который продлил голевую серию до пяти матчей. Он же спустя три минуты вывел хозяев льда вперёд, а по итогу принёс «Вашингтону» волевую победу в этом матче.



Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 16 из 18 бросков, а его соотечественник из «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно было с коэффициентом 2.08: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2080 рублей. Успех «Рейнджерс» шёл за 3.00, ничья — за 4.40.



На тотал меньше 5.5 гола давали 1.95, на волевую победу «Вашингтона» — 4.50.