«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.89, обе команды забьют за 1.71.
«В этом матче я предлагаю взять ТБ (2.5) и обе команды забьют. Коэффициент на эти события идёт неплохой. Команды сейчас находятся в прекрасной форме. «Лестер» против «Манчестер Юнайтед» в последнее время играл не лучшим образом. Давно он не побеждал на своем поле. Но сейчас есть шанс побузить, пошуметь.
С учётом того, что в половине случаев обе команды забивают в последнее время, а сами встречи получаются верховыми, я бы поставил на то, что обе команды забьют, а матч будет верховым».
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