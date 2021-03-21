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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии Кубка Гагарина-2021

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии Кубка Гагарина-2021
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.91.

«И вновь эта пара ни на миллиметр не отошла от заранее намеченного плана. Победитель первого матча – «Локомотив», — вышел на вторую игру чуть-чуть добрее, чем нужно на этой стадии плей-офф. Проигравший первый матч ЦСКА вышел на вторую игру сильно злее, чем на первую. В сумме это всё и вылилось в достаточно уверенную победу «армейцев». Серия переехала в Ярославль при равном счёте 1-1, и теперь приходится ломать голову над тем, кто выиграет третий матч.

Автор этих строк ломать голову не будет, поскольку достаточно чётко представляет психологическое состояние обоих соперников, а также степень реального превосходства москвичей в индивидуальном мастерстве. Поэтому в третьем матче я ставлю на гостевую победу ЦСКА, после чего уже «армейцы» позволят себе слабину в четвёртой игре.

Но это будет уже дальше. А пока выездная и весьма нелёгкая победа ЦСКА в совершенно «низовом» матче и с самым минимальным из всех возможных преимуществом. Вполне возможно, что и 1:0 в каком-нибудь втором-третьем овертайме. В этой серии самым важным будет, кто возьмёт пятый матч, потому что тот, кто это сделает, в итоге выиграет всю серию».

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