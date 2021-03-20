«Эвертон» – «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии 20 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Эвертон» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.95.

«Манчестер Сити» гостит у «Эвертона» 20 марта в рамках национального кубка. Клуб из Манчестера лидирует в чемпионате, пройдёт ли он дальше и в кубке?



«Ириски» после череды успешных игр потерпели два поражения подряд, что отбросило их на седьмую строчку. Более того, в серии из побед они ни разу не пропустили, а от «Бернли» (1:2) оба мяча пропустили в первые 25 минут. К слову, до зоны еврокубков не хватает всего двух баллов.



На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу приезжего коллектива. Ливерпульцы потерпели уже два поражения подряд и вряд ли смогут справиться с лидером таблицы. Тем более статистика очных противостояний сильно против хозяев поля.



«Синие» находятся в превосходном физическом состоянии и уверенно идут к своей цели. Они сильно оторвались во внутреннем первенстве, без проблем вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Осталось только в кубке добавить и пройти дальше.



Думаю, манчестерский коллектив не оставит шансов своему оппоненту. Ливерпульцы совсем не впечатляют в текущем сезоне. К тому же можно будет сэкономить силы в поединках регулярного первенства для игры на три фронта».