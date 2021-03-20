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Артур Бетербиев — Адам Дайнес: прогноз Александра Емельяненко на бой 20.03.2021

Артур Бетербиев — Адам Дайнес: прогноз Александра Емельяненко на бой 20.03.2021
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Артур Бетербиев — Адам Дайнес.

Ставка: победа Бетербиева нокаутом за 1.15.

«Привет всем, читатели и любители единоборств! Сегодня хочу поделиться своим мнением о боксе, а именно о бое Бетербиева и Дайнеса. Сразу скажу, что не вижу тут никаких шансов у немца. Артур является настоящим профессионалом своего дела, отлично боксирует и в целом знает, что нужно делать в ринге, как поймать на ошибке, как нокаутировать.

Да и оппонентов у Адама до этого сильных не было. Второсортные поединки проводил и даже там проиграл. Считаю, что эта встреча будет лёгкой для россиянина. Он ведь все бои завершил досрочно, умеет это делать. Не думаю, что у Дайнеса настолько крепкий подбородок и хорошая защита, что он не свалится где-нибудь в пятом-шестом раунде.

Тем более Артур впервые проведёт бой в России и на родине не имеет права взять и безвольно проиграть. Я согласен с мнением большинства и предлагаю, и считаю, что наш боец должен забирать победу.

Думаю, что победа Артура Бетербиева нокаутом станет самым вероятным исходом боя».

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