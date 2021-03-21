«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.
«Барселона» расположилась на расстоянии в четыре балла от «Атлетико» и после поражения в Лиге чемпионов может отдать все силы, которых очень немало, на финал Кубка и финиш в турнире Примеры.
В четырёх последних матчах каталонцы победили, причём в последней игре на своём поле деклассировали «Уэску» (4:1). Нельзя не отметить третий лучший показатель коллектива в линии обороны, которая пропускала 23 раза.
В этой игре я поставлю на «Барселону», которая на классе, без ноши в виде Лиги чемпионов способна на многое. К тому же у каталонцев в составе есть Лионель Месси, способный решить исход любого матча. Его фактор ещё никто не отменял. Моя ставка – победа «Барселоны».
- 21 марта 2021
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