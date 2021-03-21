Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.

«Барселона» расположилась на расстоянии в четыре балла от «Атлетико» и после поражения в Лиге чемпионов может отдать все силы, которых очень немало, на финал Кубка и финиш в турнире Примеры.

В четырёх последних матчах каталонцы победили, причём в последней игре на своём поле деклассировали «Уэску» (4:1). Нельзя не отметить третий лучший показатель коллектива в линии обороны, которая пропускала 23 раза.

В этой игре я поставлю на «Барселону», которая на классе, без ноши в виде Лиги чемпионов способна на многое. К тому же у каталонцев в составе есть Лионель Месси, способный решить исход любого матча. Его фактор ещё никто не отменял. Моя ставка – победа «Барселоны».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021