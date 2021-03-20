Аслан Карацев — Ллойд Харрис: прогноз Ильи Родина на матч финала турнира в Дубае

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч финала турнира в Дубае Аслан Карацев — Ллойд Харрис.
Ставка: тотал больше 22 гейма за 1.63.
«До сих пор перед глазами матч Карацева против Рублёва, который мешает сыграть против Аслана в финале. Очень круто выглядел Карацев вчера! Порой понимаешь, что лучше не смотреть матчи, так бы смело рекомендовал вам сегодня победу Харриса.
Ллойд Харрис за семь матчей на турнире в Дубае (ага, почти сыграл полноценный мейджор), включая квалификацию, разрешает добраться до брейк-пойнтов своим соперникам в среднем 2,28 раза. Максимальное количество брейк-пойнтов на подаче Харриса составляет пять раз, и случилось это в матче с Кеи Нишикори.
Букмекеры выставляют 5.0 брейк-пойнта на подаче Ллойда Харриса, справедливо?
Однако, учитывая низкий процент реализации этих брейк-пойнтов у Карацева, предлагаю всё-таки вернуться к основному рынку в этом матче и заиграть общий тотал. Как писал выше, Харрис очень убедительно выглядит на своей подаче. Карацев по ходу турнира забирает более 70% на первой подаче и на брейк-пойнтах своей подачи. Скорее всего, многое решится на самом вкусном и зрелищном промежутке теннисного матча — тай-брейке».
- 21 марта 2021
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