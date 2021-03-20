Биатлон, гонка преследования, женщины. Итоги, кто выиграл, результаты сборной России

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третий результат показала белорусская биатлонистка Анна Сола.
Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула российская биатлонистка Лариса Куклина. Светлана Миронова оказалась 34-й, Анастасия Шевченко — 47-й, Анастасия Гореева — 49-й. Татьяна Акимова заняла 53-ю позицию, Евгения Павлова — 55-ю.
Эксперты включали Рёйселанд в число фаворитов. На её победу давали 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4 тыс. рублей.
Финиш Тириль Экхофф в топ-3 шёл за 1.30, на попадание Анны Сола на подиум давали 9.00. Финиш Ульяны Кайшевой в десятке сильнейших оценивался в 2.50.
- 21 марта 2021
-
18:17
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51