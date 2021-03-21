Биатлон, Кубок мира. Пасьют, женщины. Результаты гонки, кто выиграл, как выступили наши

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третий результат показала белорусская биатлонистка, Анна Сола.



Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой. Десятку лучших замкнула ещё российская биатлонистка, Лариса Куклина. Светлана Миронова оказалась 34-й, Анастасия Шевченко — 47-й, Анастасия Гореева — 49-й. Татьяна Акимова заняла 53-ю позицию, Евгения Павлова — 55-ю.



Эксперты включали Рёйселанд в число фаворитов. На её победу давали 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4 тыс. рублей.



Финиш Тириль Экхофф в топ-3 шёл за 1.30, на попадание Анны Сола на подиум давали 9.00. Финиш Ульяны Кайшевой в десятке сильнейших оценивался в 2.50.