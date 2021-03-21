«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ 21.03.2021

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.86.

«Тяжелейшее настроение у «Тоттенхэма» прямо сейчас. Все мы видели, что произошло в Загребе. Тяжёлая поездка. Она очень сильно ударила как по физическим кондициям, так и по моральному духу «шпор».



Сложно понять, как они будут себя вести. Либо выскочат и будут рвать «Астон Виллу», либо сил не хватит, и мы увидим типичного Жозе второй половины сезона.



Я бы оттолкнулся от низовых цифр. «Астон Вилла» играет низы 9 матчей, редко забивает. «Тоттенхэм» также мало забивает на выезде. С учетом того, что «Астон Вилла» победила лишь однажды в шести матчах, ей нужно будет сосредоточиться на обороне.



Важно также, что Джек Грилиш возвращается на поле. При этом опять не будет Сона. «Вилла» понимает, что хороший результат против «Тоттенхэма» поднимет её очень высоко. Это располагает сыграть от обороны и показать нам очередную низовую игру. На мой взгляд, в этой встрече маячит что-то вроде 1:0. Поэтому я играю низ».