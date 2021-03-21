«Верона» — «Аталанта»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой телеканал покажет
21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.
«Верона» — «Аталанта». Прогноз: дождётся ли Алексей Миранчук шанса от Гасперини?
«Аталанта» по делу вылетела из Лиги чемпионов, но в Серии А выступает классно.
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