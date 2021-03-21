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«Лестер» — «МЮ»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой телеканал покажет

«Лестер» — «МЮ»: смотреть онлайн, трансляция матча, какой телеканал покажет
Ставки / Прогнозы 0

21 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён экспертами в 2.92. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Проход «Лестера» идёт за 2.15, проход «МЮ» — за 1.80.

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