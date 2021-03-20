Биатлон, гонка преследования, мужчины. Результаты, кто победил, на каком месте россияне

В финале Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Бё. Третьим – итальянец Лукас Хофер.
Йоханнес безупречно стрелял и лидировал до последней «стойки», где допустил три промаха. Легрейд, наоборот, был точен на последнем огневом рубеже и убежал на финиш первым.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, который допустил три промаха и занял 12-е место. Александр Логинов финишировал 15-м, Эдуард Латыпов — 19-м, Матвей Елисеев — 42-м.
Эксперты считали Легрейда одним из главных фаворитов. Ставки на его победу принимались за 2.40: с 1000 рублей можно было выиграть 2400 рублей.
Финиш Йоханнеса Бё в топ-3 шёл за 1.40, попадание Лукаса Хофера на подиум оценивалось в 2.50. Поставить на то, что Александр Логинов не попадёт в десятку лучших, предлагали за 2.10.
- 21 марта 2021
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