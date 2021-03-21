Биатлон сегодня: где смотреть онлайн, расписание гонок, календарь Кубка мира на 21 марта

С 19 по 21 марта в Эстерсунде (Швеция) проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд, Швеция
Расписание соревнований
21 марта
15:00 – масс-старт, женщины.
17:30 – масс-старт, мужчины.
Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.
У женщин в масс-старте выступят две россиянки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. В стартовый лист Миронова и Кайшева попали, так как входят в топ-25 общего зачёта.
У мужчин старт возьмут четыре представителя сборной России. В стартовый лист масс-старта Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев попали, так как входят в топ-25 общего зачёта. Евгений Гараничев вошёл в число пяти лучших биатлонистов по итогам двух гонок Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
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